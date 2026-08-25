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25.08.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit negativen Vorzeichen

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 330,15 USD.

FedEx
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Die FedEx-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 330,15 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die FedEx-Aktie bis auf 328,91 USD ein. Bei 336,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 61'956 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 4,50 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2025 Kursverluste bis auf 147,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 55,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. Am 23.06.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 6,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 25.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Am 23.09.2027 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,36 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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