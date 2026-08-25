FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag fester

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 334,45 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'668 Punkten notiert. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 336,97 USD. Bei 336,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 28'476 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,15 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,57 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 55,88 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,85 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.01 Mrd. USD – ein Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 23.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von FedEx.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 21,36 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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