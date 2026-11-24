Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 307,09 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'204 Punkten realisiert. Bei 303,72 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 309,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49'811 FedEx-Aktien.

Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,34 Prozent hinzugewinnen. Am 25.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 177,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,85 USD. Am 28.10.2026 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,46 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 02.02.2028 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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