Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 307,27 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'173 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 305,86 USD. Bei 309,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 20'870 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 12,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2025 bei 177,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 42,22 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,85 USD. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte FedEx am 02.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von FedEx.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen