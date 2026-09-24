FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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24.09.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 280,90 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 280,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 280,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 290,98 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 129'038 FedEx-Aktien.
Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,82 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,74 USD ab. Mit Abgaben von 46,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,81 USD. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 21,37 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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