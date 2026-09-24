Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.8%  SPI 19’859 0.8%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’501 0.9%  Euro 0.9439 0.2%  EStoxx50 6’331 0.9%  Gold 4’297 0.4%  Bitcoin 69’943 0.1%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 105.2 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Wie viel Verlust bei einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Milliardendeal lässt Nanexa-Aktie explodieren - Novo Nordisk profitiert leicht
Addex Therapeutics-Aktie springt hoch: Konzern erhält Rechte an GABAB-Portfolio von Indivior zurück
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Suche...
Plus500 Depot

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit negativen Vorzeichen

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 280,90 USD ab.

FedEx
232.21 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 280,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 280,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 290,98 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 129'038 FedEx-Aktien.

Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,82 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,74 USD ab. Mit Abgaben von 46,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,81 USD. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 21,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot


Bildquelle: Eugene Berman / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.09.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.07.26 FedEx Outperform Bernstein Research
02.07.26 FedEx Buy UBS AG
26.06.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:15 Logo WHS Outperformance ist kein Zufall: Was erfolgreiche Trading-Setups gemeinsam haben - Livestream von der Finance 26 in Frankfurt heute um 11:00 Uhr
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
24.09.26 SMI verliert an Fahrt
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’541.00 19.87 S2BHCU
Short 14’850.23 13.77 SGBJ3U
Short 15’387.43 8.91 SQZB4U
SMI-Kurs: 14’014.23 25.09.2026 10:48:38
Long 13’397.47 19.59 SJBMDU
Long 13’102.04 13.91 S5BOUU
Long 12’534.08 8.91 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
Morning Briefing - International
Nach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Dow tiefer - US-Techwerte stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.