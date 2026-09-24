FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 286,43 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'689 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 286,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,98 USD. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'841 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD an. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 16,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 149,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 91,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2026 mit 5,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,81 USD je Aktie ausschütten. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,37 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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