24.02.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Dienstagabend ins Plus

FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Dienstagabend ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 386,56 USD.

FedEx
297.62 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 386,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'884 Punkten liegt. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 388,00 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 383,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48'493 FedEx-Aktien.

Bei einem Wert von 390,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,73 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,83 USD ausgeschüttet werden. FedEx liess sich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.97 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 25.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,65 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

