Um 20:26 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 311,06 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'252 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die FedEx-Aktie bei 312,58 USD. Bei 310,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 57'523 Stück.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 9,84 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 175,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 77,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,85 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 21,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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