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23.11.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Die Aktie von FedEx gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.
Das Papier von FedEx konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 309,75 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'285 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 310,79 USD. Bei 310,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 25'437 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,00 USD) erklomm das Papier am 16.06.2026. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 10,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,62 USD am 22.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,30 Prozent.
Nachdem FedEx seine Aktionäre 2026 mit 5,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,85 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 22.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte FedEx am 02.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 02.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,15 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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