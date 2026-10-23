FedEx Aktie News: FedEx verliert am Freitagabend

Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 299,03 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'632 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 295,86 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 301,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 43'150 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 15,37 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 156,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 90,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,11 USD. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 25.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 21,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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