FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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23.09.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Mittwochabend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 294,30 USD abwärts.
Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 294,30 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 292,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 295,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 71'587 Stück.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 17,23 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.
Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,81 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 25.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die FedEx-Bilanz für Q1 2027 wird am 28.10.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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