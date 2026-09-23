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23.09.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx am Mittwochnachmittag in Rot

FedEx Aktie News: FedEx am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 293,93 USD.

FedEx
241.92 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 293,93 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'716 Punkten steht. In der Spitze fiel die FedEx-Aktie bis auf 292,12 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 295,01 USD. Bisher wurden via New York 21'637 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 49,06 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,81 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,80 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 23.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.24 Mrd. USD umgesetzt.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 21,37 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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