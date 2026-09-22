FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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22.09.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Abend ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 296,32 USD.
Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 296,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 298,49 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 298,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99'391 FedEx-Aktien.
Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,74 USD am 11.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,81 USD, nach 5,80 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.01 Mrd. USD – ein Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte FedEx am 28.10.2026 vorlegen. FedEx dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.09.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 21,37 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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