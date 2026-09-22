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22.09.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von FedEx. Zuletzt ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 297,62 USD.
Das Papier von FedEx konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 297,62 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten tendiert. Bei 298,49 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 298,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'157 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 98,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,81 USD aus. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,60 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.01 Mrd. USD im Vergleich zu 22.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 23.09.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 21,37 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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