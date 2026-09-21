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21.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Montagabend billiger

FedEx Aktie News: FedEx am Montagabend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 292,80 USD.

FedEx
240.91 CHF -3.49%
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Die FedEx-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 292,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Die FedEx-Aktie gab in der Spitze bis auf 291,38 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 303,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124'946 FedEx-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 17,83 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 95,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,81 USD. Am 23.06.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22.24 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von FedEx wird am 28.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 23.09.2027 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 21,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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