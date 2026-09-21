FedEx Aktie News: FedEx am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die FedEx-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 296,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. Bei 296,15 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 303,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'435 FedEx-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,00 USD) erklomm das Papier am 16.06.2026. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 14,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,74 USD am 11.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,81 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Am 23.06.2026 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,46 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.01 Mrd. USD im Vergleich zu 22.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 23.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,37 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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