Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 307,57 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'982 Punkten steht. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 306,41 USD. Mit einem Wert von 316,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 108'767 FedEx-Aktien.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 12,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (175,33 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 43,00 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,85 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,80 USD je Wertpapier. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,46 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.86 Mrd. USD im Vergleich zu 22.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 02.02.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,15 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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