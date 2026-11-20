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20.11.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von FedEx. Zuletzt konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 316,54 USD.
Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 316,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 318,36 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 316,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 56'199 FedEx-Aktien umgesetzt.
Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 175,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 44,61 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,85 USD. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von FedEx.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,15 USD je FedEx-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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