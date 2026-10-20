FedEx Aktie News: FedEx zieht am Dienstagabend an

Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere um 20:26 Uhr 2,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 303,56 USD. Mit einem Wert von 293,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63'561 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 14,81 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 156,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 47,86 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,05 USD belaufen. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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