FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Donnerstagabend fester

Um 20:26 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 329,32 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'653 Punkten liegt. Die FedEx-Aktie legte bis auf 332,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 326,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 40'479 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Gewinne von 4,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (147,57 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 55,19 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,88 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2027 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 23.09.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 21,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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