FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 326,52 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten realisiert. Bei 325,38 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 326,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 13'807 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 5,66 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 54,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,85 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,80 USD je Wertpapier. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22.22 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 23.09.2027.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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