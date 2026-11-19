Die FedEx-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 314,95 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'219 Punkten liegt. In der Spitze büsste die FedEx-Aktie bis auf 311,77 USD ein. Bei 318,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61'356 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 8,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,11 USD am 20.11.2025. Abschläge von 44,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,85 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 28.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 21,15 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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