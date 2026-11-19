Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der FedEx-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 318,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'330 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 320,28 USD. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 316,97 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 318,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 15'629 Stück.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2025 Kursverluste bis auf 174,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 45,29 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,85 USD aus. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 02.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 21,15 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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