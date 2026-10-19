FedEx Aktie News: FedEx am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die FedEx-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 293,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'710 Punkten steht. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 295,03 USD. Die Abwärtsbewegung der FedEx-Aktie ging bis auf 293,19 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 293,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'050 FedEx-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 14,94 Prozent niedriger. Bei 156,67 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,61 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,05 USD. Am 23.06.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. In Sachen EPS wurden 6,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,46 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,41 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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