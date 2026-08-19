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19.08.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend gesucht

FedEx Aktie News: FedEx am Abend gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von FedEx. Zuletzt stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 329,78 USD.

FedEx
264.36 CHF -1.77%
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 329,78 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 338,01 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 330,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 64'460 FedEx-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 4,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2025 bei 147,57 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 55,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,85 USD aus. Am 23.06.2026 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,54 Prozent auf 25.01 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 23.09.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,36 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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