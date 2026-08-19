FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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19.08.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 336,53 USD.
Um 16:28 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 336,53 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die FedEx-Aktie bei 338,01 USD. Bei 330,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 35'431 FedEx-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 147,57 USD erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 56,15 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,88 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 25.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 23.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,36 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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