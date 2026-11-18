Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 317,85 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'325 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der FedEx-Aktie ging bis auf 316,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 317,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65'851 FedEx-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,85 USD, nach 5,80 USD im Jahr 2026. Am 28.10.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,46 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 22.86 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 02.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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