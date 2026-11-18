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18.11.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 318,59 USD ab.
Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 318,59 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'332 Punkten steht. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 316,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 317,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'340 FedEx-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. 8,29 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 45,60 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,85 USD belaufen. Am 28.10.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 22.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umgesetzt.
FedEx wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,15 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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