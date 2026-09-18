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18.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit roten Vorzeichen

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 302,85 USD.

FedEx
249.62 CHF -0.73%
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Um 20:26 Uhr ging es für die FedEx-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 302,85 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'633 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die FedEx-Aktie bis auf 302,00 USD. Bei 305,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 176'946 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,92 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 149,74 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 50,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,81 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.01 Mrd. USD im Vergleich zu 22.22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 23.09.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,37 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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