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18.09.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx am Freitagnachmittag im Minusbereich

FedEx Aktie News: FedEx am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 305,00 USD ab.

FedEx
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Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 305,00 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'622 Punkten steht. In der Spitze büsste die FedEx-Aktie bis auf 303,97 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 305,41 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 144'686 FedEx-Aktien.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,74 USD am 11.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,81 USD belaufen. Am 23.06.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 25.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,54 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 23.09.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 21,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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