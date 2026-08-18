FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Kursverlusten

Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 329,99 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'701 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 329,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 333,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 57'945 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 4,35 Prozent niedriger. Bei 147,57 USD erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 123,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,85 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 23.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 21,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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