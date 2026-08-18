FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Nachmittag ins Plus

Das Papier von FedEx legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 333,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 333,61 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 333,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 23'605 FedEx-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 3,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 147,57 USD. Mit einem Kursverlust von 55,76 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2026 mit 5,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,85 USD je Aktie ausschütten. Am 23.06.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 23.09.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,36 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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