FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 333,58 USD.
Das Papier von FedEx legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 333,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 333,61 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 333,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 23'605 FedEx-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 3,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 147,57 USD. Mit einem Kursverlust von 55,76 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem FedEx seine Aktionäre 2026 mit 5,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,85 USD je Aktie ausschütten. Am 23.06.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 23.09.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,36 USD je FedEx-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie
S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren
FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
16:29
|FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FedEx Aktie News: FedEx verteidigt am Montagabend Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.07.26
|FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wechselhaft -- DAX tiefer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. Die US-Börsen machen Verluste. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.