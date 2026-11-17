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17.11.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 320,19 USD.
Die FedEx-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 320,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'328 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die FedEx-Aktie bis auf 319,76 USD. Bei 326,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 54'905 FedEx-Aktien gehandelt.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,75 Prozent. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 45,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,85 USD aus. Am 28.10.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 3,46 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22.24 Mrd. USD eingefahren.
Am 02.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,15 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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