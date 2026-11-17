Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 324,43 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 324,43 USD. Mit einem Wert von 326,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 17'091 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 6,34 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 173,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 46,58 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Am 28.10.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,46 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 22.86 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte FedEx am 02.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 02.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 21,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Oktober mehrheitlich zum Kauf