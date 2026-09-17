FedEx Aktie News: FedEx am Abend auf grünem Terrain

Um 20:26 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 307,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 308,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 307,70 USD. Zuletzt wurden via New York 49'450 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 10,99 Prozent niedriger. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,58 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,81 USD ausgeschüttet werden. Am 23.06.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.22 Mrd. USD umgesetzt.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Am 23.09.2027 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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