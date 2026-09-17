FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'631 Punkten steht. Kurzfristig markierte die FedEx-Aktie bei 308,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 307,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 21'141 FedEx-Aktien.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,23 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2025 Kursverluste bis auf 149,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,81 USD. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 25.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 23.09.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 21,37 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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