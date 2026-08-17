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17.08.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx verteidigt am Montagabend Vortagesniveau

FedEx Aktie News: FedEx verteidigt am Montagabend Vortagesniveau

Die Aktie von FedEx zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 334,37 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

FedEx
270.07 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 334,37 USD zeigte sich die FedEx-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 340,04 USD aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die FedEx-Aktie bis auf 332,83 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 334,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 60'122 FedEx-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,18 Prozent. Am 05.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 55,87 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,85 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. FedEx gewährte am 23.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 25.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.22 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 23.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,36 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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