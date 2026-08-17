FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag auf grünem Terrain

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 338,07 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 340,04 USD. Bei 334,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 19'626 FedEx-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 2,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 147,57 USD fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 129,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,85 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 23.06.2026 vor. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,88 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.01 Mrd. USD – ein Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 23.09.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,36 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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