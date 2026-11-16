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16.11.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Abend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 327,51 USD.
Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 327,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'422 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 327,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 325,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 52'768 Stück.
Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 173,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,85 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 28.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 3,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2027 terminiert. Am 02.02.2028 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 27,65 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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