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16.11.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von FedEx gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 324,85 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 324,85 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'455 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 325,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 325,00 USD. Bisher wurden via New York 20'884 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 6,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 46,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,85 USD belaufen. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.24 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte FedEx am 02.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 02.02.2028.
Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,65 USD je FedEx-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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