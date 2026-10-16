FedEx Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von FedEx

Die FedEx-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 292,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'649 Punkten liegt. Die FedEx-Aktie sank bis auf 291,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 296,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149'154 FedEx-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 17,76 Prozent Luft nach oben. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 155,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 46,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,05 USD, nach 5,80 USD im Jahr 2026. Am 23.06.2026 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 25.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 21,41 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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