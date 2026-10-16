FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 297,45 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'734 Punkten notiert. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 298,45 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 296,54 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 66'772 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 15,99 Prozent zulegen. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 155,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 47,61 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,05 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,80 USD je Wertpapier. Am 23.06.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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