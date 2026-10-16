FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag stärker
Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 297,45 USD.
Um 16:28 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 297,45 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'734 Punkten notiert. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 298,45 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 296,54 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 66'772 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 15,99 Prozent zulegen. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 155,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 47,61 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,05 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,80 USD je Wertpapier. Am 23.06.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,41 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
16.10.26
|FedEx Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von FedEx (finanzen.ch)
|
16.10.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.