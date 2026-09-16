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FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

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16.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von FedEx

FedEx Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von FedEx

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 302,85 USD ab.

FedEx
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Die FedEx-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 302,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'607 Punkten steht. Bei 301,14 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 307,95 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 80'210 Aktien.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 149,58 USD erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,81 USD je FedEx-Aktie. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von FedEx.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,37 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com
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