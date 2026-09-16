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FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

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16.09.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit Kursabschlägen

FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die FedEx-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 304,38 USD.

FedEx
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Um 16:28 Uhr fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 304,38 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. Die FedEx-Aktie gab in der Spitze bis auf 301,14 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 307,95 USD. Bisher wurden heute 33'918 FedEx-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2025 (149,58 USD). Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 103,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,81 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,88 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.01 Mrd. USD im Vergleich zu 22.22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Am 23.09.2027 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 21,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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