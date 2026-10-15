FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 292,39 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'702 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die FedEx-Aktie bei 293,02 USD. Bei 292,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 21'978 FedEx-Aktien gehandelt.

Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 154,21 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,05 USD aus. Am 23.06.2026 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 USD, nach 3,46 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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