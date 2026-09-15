FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagabend mit Abschlägen

Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 310,44 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. In der Spitze büsste die FedEx-Aktie bis auf 307,15 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 313,32 USD. Bisher wurden heute 80'708 FedEx-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 10,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2025 bei 149,58 USD. Abschläge von 51,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,81 USD. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 23.09.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 21,37 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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