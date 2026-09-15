Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 -0.5%  SPI 19’449 -0.5%  Dow 51’896 -1.0%  DAX 25’385 -0.2%  Euro 0.9456 0.2%  EStoxx50 6’227 -0.5%  Gold 4’283 -0.4%  Bitcoin 62’239 -2.7%  Dollar 0.8191 0.2%  Öl 108.4 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie schwächer: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen
Chip-Aktien wie NVIDIA & Co. im Blick: Experten fordern Gespräch zwischen USA und China über KI
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Suche...
ETF Sparplan

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag tiefer

FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 311,25 USD.

FedEx
252.30 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 311,25 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten realisiert. Die FedEx-Aktie sank bis auf 311,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 313,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36'960 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,84 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2025 bei 149,58 USD. Mit einem Kursverlust von 51,94 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,81 USD aus. Am 23.06.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent auf 25.01 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 23.09.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,37 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht


Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten