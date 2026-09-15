FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag tiefer

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 311,25 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten realisiert. Die FedEx-Aktie sank bis auf 311,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 313,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36'960 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,84 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2025 bei 149,58 USD. Mit einem Kursverlust von 51,94 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,81 USD aus. Am 23.06.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent auf 25.01 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 23.09.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,37 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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