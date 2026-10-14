FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Kurseinbussen

Um 20:26 Uhr fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 288,18 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 286,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,03 USD. Zuletzt wechselten via New York 55'120 FedEx-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 151,69 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 89,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,05 USD aus. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. FedEx dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 21,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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