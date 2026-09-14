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14.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Montagabend schwächer

FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Montagabend schwächer

Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 310,84 USD abwärts.

FedEx
254.66 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 310,84 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'634 Punkten steht. Der Kurs der FedEx-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 309,93 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 311,67 USD. Zuletzt wurden via New York 74'795 FedEx-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 10,99 Prozent zulegen. Am 18.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 51,88 Prozent Luft nach unten.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,81 USD aus. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 23.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,37 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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