FedEx Aktie News: FedEx am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die FedEx-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 311,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'596 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 312,94 USD. Bei 309,93 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 311,67 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 24'039 FedEx-Aktien.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 149,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 52,05 Prozent Luft nach unten.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,81 USD aus. Am 23.06.2026 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 6,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.22 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 23.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,37 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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